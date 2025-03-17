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Рейтинг WTA. Мирра Андеева впервые стала 6-й ракеткой мира, Бенчич вернулась в топ-50, Саккари потеряла 22 позиции

Мирра Андреева дебютировала на шестой строчке рейтинга.

Чемпионка тысячника в Индиан-Уэллс поднялась на пять строчек.

Белинда Бенчич поднялась на 13 позиций и стала 45-й ракеткой мира, Мария Саккари опустилась на 22 и покинула топ-50.

PIF WTA Rankings

Положение на 17 марта 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9606
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7375
3 (3) Коко Гауфф (США) 6063
4 (4) Джессика Пегула (США) 5361
5 (5) Мэдисон Киз (США) 5004
6 (11) Мирра Андреева (Россия) 4710
7 (6) Жасмин Паолини (Италия) 4518
8 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4448
9 (9) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3985
10 (8) Эмма Наварро (США) 3859
11 (10) Паула Бадоса (Испания) 3736
12 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3061
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2938
19 (22) Донна Векич (Хорватия) 2166
20 (19) Екатерина Александрова (Россия) 2158
21 (25) Людмила Самсонова (Россия) 2150
29 (24) Марта Костюк (Украина) 1685
33 (33) Анна Калинская (Россия) 1685
38 (34) Анастасия Потапова (Россия) 1384
45 (58) Белинда Бенчич (Швейцария) 1243
47 (40) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1228
51 (29) Мария Саккари (Греция) 1134
52 (51) Вероника Кудерметова (Россия) 1106
54 (60) Полина Кудерметова (Россия) 1054
60 (55) Эмма Радукану (Великобритания) 1007
61 (56) Наоми Осака (Япония) 994
63 (83) Сонай Картал (Великобритания) 993
77 (75) Камилла Рахимова (Россия) 902
82 (72) Элизабетта Коччаретто (Италия) 838
85 (82) Анна Блинкова (Россия) 807
93 (68) Юэ Юань (Китай) 745
95 (93) Эрика Андреева (Россия) 742
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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