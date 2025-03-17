Рейтинг WTA. Мирра Андеева впервые стала 6-й ракеткой мира, Бенчич вернулась в топ-50, Саккари потеряла 22 позиции

Мирра Андреева дебютировала на шестой строчке рейтинга.

Чемпионка тысячника в Индиан-Уэллс поднялась на пять строчек.

Белинда Бенчич поднялась на 13 позиций и стала 45-й ракеткой мира, Мария Саккари опустилась на 22 и покинула топ-50.

PIF WTA Rankings

Положение на 17 марта 2025