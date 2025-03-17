Рейтинг WTA. Мирра Андеева впервые стала 6-й ракеткой мира, Бенчич вернулась в топ-50, Саккари потеряла 22 позиции
Мирра Андреева дебютировала на шестой строчке рейтинга.
Чемпионка тысячника в Индиан-Уэллс поднялась на пять строчек.
Белинда Бенчич поднялась на 13 позиций и стала 45-й ракеткой мира, Мария Саккари опустилась на 22 и покинула топ-50.
Положение на 17 марта 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9606
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7375
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6063
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5361
|5 (5)
|Мэдисон Киз (США)
|5004
|6 (11)
|Мирра Андреева (Россия)
|4710
|7 (6)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4518
|8 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4448
|9 (9)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3985
|10 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3859
|11 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3736
|12 (12)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3061
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2938
|19 (22)
|Донна Векич (Хорватия)
|2166
|20 (19)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2158
|21 (25)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2150
|29 (24)
|Марта Костюк (Украина)
|1685
|33 (33)
|Анна Калинская (Россия)
|1685
|38 (34)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1384
|45 (58)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|1243
|47 (40)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1228
|51 (29)
|Мария Саккари (Греция)
|1134
|52 (51)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1106
|54 (60)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1054
|60 (55)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|1007
|61 (56)
|Наоми Осака (Япония)
|994
|63 (83)
|Сонай Картал (Великобритания)
|993
|77 (75)
|Камилла Рахимова (Россия)
|902
|82 (72)
|Элизабетта Коччаретто (Италия)
|838
|85 (82)
|Анна Блинкова (Россия)
|807
|93 (68)
|Юэ Юань (Китай)
|745
|95 (93)
|Эрика Андреева (Россия)
|742
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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