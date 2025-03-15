Мирра Андреева вышла во второй финал тысячника подряд
Мирра Андреева стала финалисткой в Индиан-Уэллс.
Она обыграла действующую чемпионку Игу Швентек – 7:6(1), 1:6, 6:3.
Для россиянки это 11-я победа подряд и второй финал WTA 1000 подряд. Ранее она выиграла турнир в Дубае.
Всего это будет четвертый финал уровня WTA в карьере Андреевой. Она поборется за третий титул.
В матче со Швентек россиянка одержала восьмую победу над соперницей из топ-10 в карьере (при девяти поражениях) и четвертую подряд.
За титул в Индиан-Уэллс Андреева сыграет с Ариной Соболенко или Мэдисон Киз.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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