Мирра Андреева вышла во второй финал тысячника подряд

Мирра Андреева стала финалисткой в Индиан-Уэллс.

Она обыграла действующую чемпионку Игу Швентек – 7:6(1), 1:6, 6:3.

Для россиянки это 11-я победа подряд и второй финал WTA 1000 подряд. Ранее она выиграла турнир в Дубае.

Всего это будет четвертый финал уровня WTA в карьере Андреевой. Она поборется за третий титул.

В матче со Швентек россиянка одержала восьмую победу над соперницей из топ-10 в карьере (при девяти поражениях) и четвертую подряд.

За титул в Индиан-Уэллс Андреева сыграет с Ариной Соболенко или Мэдисон Киз.