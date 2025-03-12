Швентек о разгроме Муховой: «Легко не было, но понимаю, что выглядит именно так»

Ига Швентек прокомментировала разгромную победу над Каролиной Муховой.

В четвертом круге Индиан-Уэллс Швентек выиграла 6:1, 6:1.

– Ваша соперница – игрок топ-15, финалистка «Большого шлема». Так ли легко это было, как кажется нам со стороны?

– Иногда матчи бывают странными. Достаточно, чтобы один игрок чувствовал себя не очень хорошо, а другой – отлично. И вдруг разница в счете оказывается гораздо больше, чем обычно.

Мы тренировались на прошлой неделе и играли примерно на одном уровне. Это теннис, такое случается. Но, конечно, я использовала появлявшиеся возможности и была очень сосредоточена и собранна.

Легко не было, но понимаю, что выглядит именно так, – сказала Швентек на пресс-конференции.