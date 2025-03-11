Мирра Андреева о Шараповой: «Она дала мне свой номер и сказала, что если мне что-нибудь понадобится, то я могу позвонить или написать и она поможет»
– Вы часто упоминаете, что вас восхищает Мария Шарапова. Какие у вас с ней отношения?
– Я видела ее только один раз, в прошлом году на «Уимблдоне». Мы немного поговорили, минут 20-30. Раньше у меня никогда не было такой возможности, и когда команда спросила, хочу ли я с ней встретиться, я ответила: «О боже!»
Я очень нервничала перед встречей, но она была очень доброй. И теперь у меня есть ее номер – она дала его и сказала, что если мне что-нибудь понадобится, то я могу позвонить или написать и она поможет. Я еще не писала, потому что не знаю, что сказать.
– Вы еще много говорили об Энди Марре. Может ли он в будущем присоединиться к вашей команде?
– Сейчас я работаю с Кончитой [Мартинес], а он с [Новаком] Джоковичем. Конечно, всегда говорят о великих игроках и тренерах, которые могли бы работать вместе, но так не бывает. Думаю, у нас с Кончитой прекрасные отношения, и нам обоим нравится работать вместе, так что пока я даже не думаю об этом.
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