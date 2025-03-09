Даяна Ястремская: «По прилете в США у меня аннулировали визу и хотели депортировать – кто-то доложил в Интерпол, что мой паспорт утерян»

Даяна Ястремская рассказала, что ее хотели депортировать из США.

«Я летела из Ниццы в Сан-Франциско через Стамбул. Когда я приземлилась, меня сразу хотели депортировать обратно в Украину – кто-то официально доложил властям США через Интерпол, что мой паспорт с визой утерян. Но это было абсолютной неправдой – я держала его в руках и он никогда не терялся.

Я провела четыре часа на миграционном контроле в аэропорту, с тревогой ожидая, что будет дальше. По законам США, если в системе паспорт помечен утерянным, то виза сразу становится недействительной. Они поставили штамп о ее аннулировании и, честно говоря, в этот момент я подумала: «Вот и все, еду домой» (смеется). А виза на самом деле должна была кончиться через два года.

После четырех напряженных часов мне выдали документ, позволяющий шесть месяцев оставаться на территории США, после чего мне надо будет продлить визу. Это было очень нервно и напряженно, как в фильме. Странно, что их система даже не показала, кто подал заявление о том, что мой паспорт утерян. Я очень благодарна сотрудникам, которые все решили, потому что иначе я бы, наверное, сидела сейчас дома» (улыбается).

В Индиан-Уэллс Ястремская вышла в третий круг, где встретится с Игой Швентек.