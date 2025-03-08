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Тэллон Грикспор: «Победа над Медведевым в Дубае придала мне уверенности в том, что я наконец обыграю Зверева»

Тэллон Грикспор прокомментировал победу над Александром Зверевым в Индиан-Уэллс.

Грикспор прервал серию из пяти поражений от Зверева, счет в личных встречах стал 2:6.

– Может ли этот матч определить вашу дальнейшую карьеру и подтолкнуть вас к невероятным высотам?

– Надеюсь, что да. Мне кажется, я должен был наконец переломить ситуацию. Вот почему я сказал, что очень горжусь собой и тем, как я победил. Мне кажется, это больше психологическая победа, нежели просто хороший теннис.

Я много проигрывал этим парням в прошлом году. Несколько раз у меня была сложная сетка в начале турниров, несколько раз я обидно проиграл Звереву. Поэтому для меня очень важно наконец победить, и я надеюсь, что смогу развить этот результат.

– Тяжело абстрагироваться после таких побед и поддерживать уровень на протяжении двух недель. Как вы перевариваете большие победы и обидные поражения, чтобы сохранить стабильность?

– Нужно сосредоточиться на себе. Я порадуюсь этой победе, потому что в прошлом году у меня было много обидных поражений. Пришло время немного насладиться победой. Впереди у меня выходной, поэтому будет немного свободного времени. Жизнь продолжается, турнир продолжается (улыбается). Мы по-прежнему на турнире, и я хочу добиться большего. Но эта победа придает уверенности, постараюсь закрепить этот успех в следующем матче.

– Вы показываете впечатляющий теннис, в Дубае отыграли четыре матчбола у Даниила Медведева. Возможен ли подобный результат без такого хода игры?

– Хороший вопрос. Наверное, нет, потому что я легко мог проиграть [Звереву] на решающем тай-брейке. Во втором сете он подавал на матч, так что я вообще мог проиграть в двух сетах. Мне кажется, победа в Дубае на прошлой неделе придала мне большую уверенность в том, что я наконец справлюсь и его обыграю.

Старт Мирры и Медведева, провал Зверева, у Потаповой новый мч? Главное из Индиан-Уэллс

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisChannel
logoТэллон Грикспор
logoДаниил Медведев
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoАлександр Зверев
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