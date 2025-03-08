Муте за один розыгрыш получил два предупреждения за выбитый мяч
Корентен Муте уступил Хольгеру Руне во втором круге в Индиан-Уэллсе – 2:6, 4:6.
Во втором сете при счете 0:2 меньше француз получил два предупреждения подряд за неспортивное поведение. Он выбил мяч на трибуны после первой подачи и после второй. После первого выбитого мяча его предупредили устно, а после второго – оштрафовали на очко.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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