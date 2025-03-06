Ольховский рассказал, почему у женщин призовые ниже, чем у мужчин
Андрей Ольховский поделился мнением о неравенстве призовых в теннисе.
Ранее Евгений Кафельников заявил, что женщины «не заслуживают» равных призовых – в том числе из-за того, что, по его мнению, они меньше времени проводят на корта.
«Любой продукт в современном мире представляет какой-то коммерческий интерес. Если один продукт покупают больше, чем другой, они не могут стоить одинаково. Вот вам и ответ.
Просто современные тенденции таковы, что все должны быть равны. Я все это понимаю, но продукт есть продукт. Если он приносит большую прибыль, то и те, кто его производит, должны зарабатывать больше. Теннис — это бизнес. Если это бизнес, то он должен приносить доход», – заявил Ольховскй «Чемпионату».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Чемпионат
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