Ольховский рассказал, почему у женщин призовые ниже, чем у мужчин

Андрей Ольховский поделился мнением о неравенстве призовых в теннисе.

Ранее Евгений Кафельников заявил , что женщины «не заслуживают» равных призовых – в том числе из-за того, что, по его мнению, они меньше времени проводят на корта.

«Любой продукт в современном мире представляет какой-то коммерческий интерес. Если один продукт покупают больше, чем другой, они не могут стоить одинаково. Вот вам и ответ.

Просто современные тенденции таковы, что все должны быть равны. Я все это понимаю, но продукт есть продукт. Если он приносит большую прибыль, то и те, кто его производит, должны зарабатывать больше. Теннис — это бизнес. Если это бизнес, то он должен приносить доход», – заявил Ольховскй «Чемпионату».