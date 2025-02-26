Шамиль Тарпищев: «У нас тысяча человек играет за рубежом. Я знаю, их сейчас обрабатывают – не менее 20 человек могут уйти»

Шамиль Тарпищев сказал, сколько российских теннисистов может сменить гражданство.

«У нас в теннисе есть определенная ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас обрабатывают, и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», – цитирует Тарпищева ТАСС.