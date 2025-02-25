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Рууд об отстранении Синнера: «Я сочувствую Яннику. Надеюсь, что эти три месяца быстро для него пролетят»

Каспер Рууд рассказал, как относится к отстранению Янника Синнера.

Ранее Рууду по ошибке приписали слова Флавио Коболли в поддержку Синнеру.

Напомним, первую ракетку мира отстранили на три месяца по соглашению с WADA из-за того, что он сдал две положительные пробы на клостебол в марте 2024-го. Дисквалификация Синнера началась 9 февраля и продлится до 9 мая.

«Я сочувствую Яннику. На мой взгляд, он не делал ничего умышленно.

Это не первый раз – хотя это и случается нечасто, – когда в деле о возможном приеме допинга заключают соглашение, что, наверное, удивило некоторых.

Если посмотреть на судебную систему, то нет ничего необычного в том, что это происходит, когда кто-то собирается судиться. Есть много других случаев, когда соглашение заключалось прямо перед судом.

На месте Янника я бы, конечно, хотел, чтобы у меня была возможность отстаивать свою правоту на открытом процессе, что, я уверен, он и собирался делать. Но когда ты идешь в суд, всегда есть риск, что тебя признают виновным, даже если ты невиновен: у присяжных или судей может быть другой взгляд на ситуацию. Посмотрите, сколько в мире случаев, когда кто-то попадал в тюрьму, но был невиновен. То есть всегда есть риск, что тебя могут признать виновным, даже если это не так.

Поэтому отстранение на три месяца – это компромиссное решение. Тем не менее я сочувствую Яннику. Он выпал из тура и пропустит четыре из девяти «Мастерсов» из-за того, что не делал умышленно.

Я надеюсь, что он не будет падать духом. Я всегда за него болею. Приятно смотреть, как он играет, и я надеюсь, что эти три месяца быстро для него пролетят. Просто печально и для него, и для тенниса, что первая ракетка мира сталкивается с чем-то подобным.

Вот мое мнение на данный момент».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: benrothenberg.com
logoКаспер Рууд
logoЯнник Синнер
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