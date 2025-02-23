Сантьяго (ATP). Серундоло сыграет с Ганфманном или Диас Акостой, Шевченко – с Навоне
Стала известна жеребьевка ATP 250 в Сантьяго.
Первый сеяный Франсиско Серундоло начнет матчем против Янника Ганфманна или Факундо Диас Акосты, второй сеяный и прошлогодний финалист Алехандро Табило – против Федерико Кории или Марсело Барриоса Веры (WC).
Действующий чемпион Себастьян Баес (3) сыграет с Франсиско Комесаньей или кваллифаером.
Александр Шевченко поборется с Мариано Навоне (6).
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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