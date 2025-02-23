Сантьяго (ATP). Серундоло сыграет с Ганфманном или Диас Акостой, Шевченко – с Навоне

Стала известна жеребьевка ATP 250 в Сантьяго.

Первый сеяный Франсиско Серундоло начнет матчем против Янника Ганфманна или Факундо Диас Акосты, второй сеяный и прошлогодний финалист Алехандро Табило – против Федерико Кории или Марсело Барриоса Веры (WC).

Действующий чемпион Себастьян Баес (3) сыграет с Франсиско Комесаньей или кваллифаером.

Александр Шевченко поборется с Мариано Навоне (6).

Полная сетка здесь .