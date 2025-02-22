Доха (ATP). Финал. Рублев и Дрэйпер играют решающий сет

Андрей Рублев играет с Джеком Дрэйпером в финале турнира в Дохе.

Сетка турнира здесь . Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар 17 – 22 февраля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 3 035 960 долларов Открытые корты, хард Финал