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  • Александр Зверев: «Хочу стать первой ракеткой мира и бороться за крупные титулы с Алькарасом и Синнером»
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Александр Зверев: «Хочу стать первой ракеткой мира и бороться за крупные титулы с Алькарасом и Синнером»

Александр Зверев рассказал о целях после выхода в четвертьфинал в Рио.

Немец обыграл Александра Шевченко – 7:6(1), 7:6(6).

«Думаю, сегодня я играл лучше, чем в первом круге. Мячи здесь немного мертвые – для моего локтя это плохо, но я чувствую, что играю лучше. Если смотреть на мои результаты на грунте, то я всегда играю лучше начиная с третьей или четвертой недели, так что я доволен своим уровнем.

Я сказал [Жоао Фонсеке], что это совершенно нормально – проиграть в начале недели после первого титула. Он мне очень нравится. И как игрок, и как человек. Он точно будет в топ-10 или топ-5, но все не происходит сразу. Это произойдет не сегодня и не завтра.

А я еще не первая ракетка мира, но я хочу ей стать. Моя цель – бороться за крупные титулы и рейтинг вместе с Алькарасом и Синнером. Есть вещи, которые они делают лучше меня. Я должен прибавлять».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BolaAmarela
logoАлександр Зверев
logoATP
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoЖоао Фонсека
logoRio Open
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