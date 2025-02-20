Александр Зверев: «Хочу стать первой ракеткой мира и бороться за крупные титулы с Алькарасом и Синнером»
Немец обыграл Александра Шевченко – 7:6(1), 7:6(6).
«Думаю, сегодня я играл лучше, чем в первом круге. Мячи здесь немного мертвые – для моего локтя это плохо, но я чувствую, что играю лучше. Если смотреть на мои результаты на грунте, то я всегда играю лучше начиная с третьей или четвертой недели, так что я доволен своим уровнем.
Я сказал [Жоао Фонсеке], что это совершенно нормально – проиграть в начале недели после первого титула. Он мне очень нравится. И как игрок, и как человек. Он точно будет в топ-10 или топ-5, но все не происходит сразу. Это произойдет не сегодня и не завтра.
А я еще не первая ракетка мира, но я хочу ей стать. Моя цель – бороться за крупные титулы и рейтинг вместе с Алькарасом и Синнером. Есть вещи, которые они делают лучше меня. Я должен прибавлять».
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