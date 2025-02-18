Медведев о том, за счет чего переломил ход матча с Хачановым: «Я взял ракетку, которой могу бить в полную силу»

Даниил Медведев прокомментировал камбэк в первом круге в Дохе.

Он обыграл Карена Хачанова 4:6, 7:5, 6:3.

– Что самое приятное в том, что вы смогли перевернуть ход матча?

– То, что мне удалось поднять свой уровень по ходу матча по причине, которая от меня не зависела. Но я кое-что изменил. У меня разные ракетки, и в один момент во время матча я почувствовал, что проигрываю, поэтому сменил ракетку на другую. И заиграл лучше. Мне удавалось держаться и противостоять сопернику.

– Объясните разницу между ракетками – между той, которой играли сначала, и той, на которую ее сменили.

– Я взял ракетку, которой могу бить в полную силу. Случаются дни, когда я ни одним мячом не попадаю в корт и проигрываю 0:6, 0:6. Но как только я взял ее в руки… Это помогло мне обрести силу. Я не допускал много невынужденных, я этому рад. Менять ракетки по ходу матча на каждом турнире – не совсем идеальный вариант. Но это то, что иногда приходится делать.

– Вы делали это раньше? Меняли ракетки по ходу матча и переворачивали игру в свою пользу.

– Почти каждую неделю. Потому что на каждом турнире абсолютно новое покрытие, другие мячи. Марсель был довольно непредсказуемым. Роттердам – медленным. Здесь покрытие даже еще медленнее. Так что, как мне кажется, нельзя играть одинаково. Только если ты знаешь, как ускорять мертвые мячи – но я этого не умею.