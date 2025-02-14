Медведев о выходе в полуфинал в Марселе: «Всегда лучше побеждать легко, потому что это придает больше уверенности»

Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал в Марселе.

Сегодня он обыграл Ян-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:2.

«Я не очень удачно начал матч, у него было много брейк-пойнтов. Пару раз я хорошо отподавал, он допустил несколько ошибок – это часть тенниса. Потом мне удалось взять матч под контроль, я играл немного лучше него. Но если начало матча не складывается в мою пользу, неизвестно, что будет дальше. Поэтому я рад, что в итоге победил.

Я провел два хороших матча, ни разу не отдал подачу. Я очень хорошо принимал против двух соперников с сильной подачей. Всегда лучше побеждать легко, потому что это придает больше уверенности в ударах, в игре в целом. Я провел два очень хороших матча и очень жду следующего».