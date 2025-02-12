Бублик во время матча с Эмбером: «Темыч, если ты меня смотришь – я взорвусь сейчас. Я бы лучше с тобой в карты, #####, в Краснодаре играл»
Александр Бублик по ходу матча с Юго Эмбером в Марселе обратился к тренеру.
Это случилось во время одного из переходов. Он глядя в камеру сказал: «Темыч, если ты меня смотришь – я взорвусь сейчас, я уже не могу просто. Я точнее знаю, что ты меня смотришь – я бы лучше с тобой в карты, #####, в Краснодаре играл (показывает)».
После этого кто-то спросил у Бублика: «Откуда ты знаешь, что смотрит?» Он ответил: «А, ну если вдруг там звук есть, я другу говорю. Жалко. Может, увидит. Я бы лучше в карты с ним сыграл, понимаешь. Ну это какая-то #####».
В итоге Бублик проиграл Эмберу 6:7(7), 4:6. Он, вероятно, обращался к своему тренеру Артему Супрунову.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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