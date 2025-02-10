Шаповалов о победе на турнире в Далласе: «Невероятно». Так сказал бы Рафа»

Денис Шаповалов прокомментировал победу на турнире в Далласе.

Канадец впервые выиграл турнир категории ATP 500.

– Как вы бы описали все одним словом?

– «Невероятно». Так сказал бы Рафа (смеется). Нет, неделя правда невероятная, я потрясающе сражался. Я сейчас очень счастлив, у меня немного нет слов. Сумасшедшая неделя.

Думаю, мне подходят крытые корты. Я на них вырос и два предыдущих титула я тоже выиграл в зале. Это придает мне большую уверенность.