Шаповалов о победе на турнире в Далласе: «Невероятно». Так сказал бы Рафа»
Денис Шаповалов прокомментировал победу на турнире в Далласе.
Канадец впервые выиграл турнир категории ATP 500.
– Как вы бы описали все одним словом?
– «Невероятно». Так сказал бы Рафа (смеется). Нет, неделя правда невероятная, я потрясающе сражался. Я сейчас очень счастлив, у меня немного нет слов. Сумасшедшая неделя.
Думаю, мне подходят крытые корты. Я на них вырос и два предыдущих титула я тоже выиграл в зале. Это придает мне большую уверенность.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Шаповалова
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