Шаповалов сенсационно выиграл турнир ATP в Далласе. Букмекеры давали на его титул 55.00

Денис Шаповалов победил Каспера Рууда в финале турнира ATP 500 в Далласе.

Букмекеры не верили в то, что 25-летний канадец выиграет турнир. На его титул давали коэффициент 55.00.

Фаворитом у букмекеров перед стартом турнира за 4.00 котировался Тэйлор Фриц. Шаповалов обыграл четвертого номера мирового рейтинга во втором круге.

Шаповалов поднимется с 54-й строчки мирового рейтинга на 32-ю.

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