Шаповалов сенсационно выиграл турнир ATP в Далласе. Букмекеры давали на его титул 55.00
Денис Шаповалов победил Каспера Рууда в финале турнира ATP 500 в Далласе.
Букмекеры не верили в то, что 25-летний канадец выиграет турнир. На его титул давали коэффициент 55.00.
Фаворитом у букмекеров перед стартом турнира за 4.00 котировался Тэйлор Фриц. Шаповалов обыграл четвертого номера мирового рейтинга во втором круге.
Шаповалов поднимется с 54-й строчки мирового рейтинга на 32-ю.
Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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