Пуй перенес операцию после травмы ноги, полученной в финале «Челленджера»
Люка Пуй перенес операцию на ноге.
«Спасибо за все ваши сообщения! Операция прошла очень хорошо 👌👍🙏👊», – написал экс-десятая ракетка мира
Напомним, француз получил травму по ходу финала «Челленджера» в Лилле. Позже он сообщил, что, вероятно, порвал ахиллово сухожилие, а тот матч мог быть последним в его карьере.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @la_pouille
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