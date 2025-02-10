Пуй перенес операцию после травмы ноги, полученной в финале «Челленджера»

Люка Пуй перенес операцию на ноге.

«Спасибо за все ваши сообщения! Операция прошла очень хорошо 👌👍🙏👊», – написал экс-десятая ракетка мира

Напомним, француз получил травму по ходу финала «Челленджера» в Лилле. Позже он сообщил , что, вероятно, порвал ахиллово сухожилие, а тот матч мог быть последним в его карьере.