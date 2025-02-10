Алькарас – самый молодой игрок с титулами на всех покрытиях

Карлос Алькарас стал самым молодым игроком с титулами на всех покрытиях.

Вчера в Роттердаме испанец выиграл первый титул на крытом харде.

Алькарасу сейчас 21 год 9 месяцев, у него 17 титулов, в том числе восемь на грунте, пять на открытом харде и три на траве.

Алькарас обошел Роджера Федерера , который в 2003-м в Галле собрал титулы на всех покрытиях в 21 год 10 месяцев. На тот момент у швейцарца было восемь выигранных турниров: два на открытом харде и два на крытом, два на грунте, один на ковре (в ATP-туре не играют на нем с 2009-го), один на траве.

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