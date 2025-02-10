Алькарас – самый молодой игрок с титулами на всех покрытиях
Карлос Алькарас стал самым молодым игроком с титулами на всех покрытиях.
Вчера в Роттердаме испанец выиграл первый титул на крытом харде.
Алькарасу сейчас 21 год 9 месяцев, у него 17 титулов, в том числе восемь на грунте, пять на открытом харде и три на траве.
Алькарас обошел Роджера Федерера, который в 2003-м в Галле собрал титулы на всех покрытиях в 21 год 10 месяцев. На тот момент у швейцарца было восемь выигранных турниров: два на открытом харде и два на крытом, два на грунте, один на ковре (в ATP-туре не играют на нем с 2009-го), один на траве.
Титулы Потаповой и Алькараса, возвращение Мирры на корт. Что происходит в теннисе?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @BastienFachan
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