Доха (WTA). 1-й круг. Калинская играет с Букшей, Шнайдер – с Паркс, Мирра Андреева встретится с Волынец, Александрова – с Радукану
Мирра Андреева встретится с Кэти Волынец в первом круге в Дохе.
Сетка турнира здесь.
Qatar TotalEnergies Open 2025
Доха, Катар
9 – 15 февраля 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
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