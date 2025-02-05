Лейла Фернандес: «Сейчас я играю на уровне финала US Open-2021»

Лейла Фернандес оценила свой текущий уровень.

Канадка вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, победив 45-ю ракетку мир Лулу Сан – 6:0, 6:3.

«Думаю, я сейчас на том же уровне, на котором была, когда играла в финале US Open в 2021-м.

Многие игроки меня знаю, полно разных видео. И я анализирую много разных видео, мы всегда ищем слабые места оппоненток – уверена, они делают то же самое.

Все игроки прибавляют и становятся лучше с каждым годом. Думаю, мой теннис сейчас такой же, как в 2021-м – мы просто стараемся немного его улучшить, чтобы получить преимущество».

За выход в полуфинал она поборется с 51-й ракеткой Эшлин Крюгер. Баланс их личных встреч – 1:1.