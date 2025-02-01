Роттердам (ATP). Медведев начнет матчем с Вавринкой, Рублев – с Чжаном, Алькарас сыграет с ван де Зандшульпом, де Минаур – с Гоффеном
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Роттердаме.
Карлос Алькарас (1) встретится с Ботиком ван де Зандшульпом (WC), Даниил Медведев (2) – со Стэном Вавринкой (WC).
Алекс де Минаур (3) сыграет с Давидом Гоффеном, Андрей Рублев (4) – с Чжичжэнем Чжаном.
Стефанос Циципас (6, WC) и Артур Фис (7) поборются с квалифаерами.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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