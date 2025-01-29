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Роддик о Швентек: «Она выиграет 9 титулов «Ролан Гаррос» и еще 3-4 «Больших шлема»

Энди Роддик предположил, сколько титулов «Большого шлема» выиграет Ига Швентек.

Она четыре раза становилась чемпионкой «Ролан Гаррос» и один раз – US Open.

«Мое уважение Иге. Потому что было неясно, как на нее повлияет ситуация с загрязненным мелатонином.

Ей не нравится внимание, и я думаю, что последнее, чего ей хотелось бы – чтобы ее имя постоянно обсуждали. Она не такая, как Янник Синнер, где все кажется очень спокойным – мне больше нравится смотреть за Игой.

Я не хочу слушать сравнение грунта с хардом и чем-то еще. Ига выиграет горсть «Больших шлемов» не на грунте. Она просто их выиграет. Ей 23 года.

Кстати, пока она будет пытаться понять, как это сделать, она около пяти раз станет чемпионкой «Ролан Гаррос». Так что не надо, все игроки лучше на одном конкретном покрытии. Это не значит, что какие-то «Большие шлемы» менее значимые. Поэтому бросьте это дерьмо.

Она никогда не проигрывала в финале турнира «Шлема», у нее статистика 5:0. Она знает, как играть такие матчи. Одно очко отделяет ее от финала [Australian Open] и реальных шансов на титул. 

И если она не так хороша на харде, как на грунте, это не значит, что она плоха на харде.

Швентек выиграет девять титулов «Ролан Гаррос» и еще три или четыре «Шлема».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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