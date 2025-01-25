Тренер Киз: «Ига борется за каждое очко, как Рафа, а настрой Соболенко скорее как у Федерера: позволять себе ошибки, но в решающие моменты побеждать»

Тренер Мэдисон Киз перед финалом Australian Open оценил игру Арины Соболенко.

«Она не зря первая в мире. Возможно, Арина – более совершенная версия Мэдисон. У них похожие физические данные, похожий стиль игры. Но Арина все делает немного лучше на протяжении 52 недель.

Она умеет то, на что способны великие: повышать уровень, когда это важнее всего. Например, я смотрел ее матч с Павлюченковой, сидя вечером в отеле, и ни капли не сомневался в том, что она победит. Примерно то же ты чувствуешь в большинстве матчей Новака или чувствовал в матчах Серены, Роджера, Рафы, когда они играли. Мне кажется, сейчас такое качество есть у нее.

По-моему, разница между ней и Игой в том, что Ига борется абсолютно за каждое очко, как Рафа, а настрой Соболенко скорее как у Федерера: можно позволять себе ошибки, соперники будут держать подачу, но в решающие моменты она будет побеждать. Именно это ей так хорошо удается. Нужно отдать должное ей и ее команде. Год от года она продолжает прибавлять», – сказал тренер и муж Киз Бьорн Фратанджело.

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