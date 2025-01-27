Синнер обошел Вавринку и Алькараса по сумме призовых за карьеру
Янник Синнер по итогам Australian Open преодолел отметку в $39 млн призовых.
Он обошел Карлоса Алькараса и Стэна Вавринку и занял восьмое место в истории ATP по общим призовым за карьеру.
Вавринка за время выступлений в туре заработал $37,3 млн, Алькарас – $38,2 млн. У Синнера теперь призовые за карьеру составляют $39,4 млн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: perfect-tennis.com
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