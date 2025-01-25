Киз о работе с психологом: «Терапию все меньше стигматизируют. Я считаю, что ее должен проходить каждый»

Мэдисон Киз считает, что большинству людей будет полезна работа с психологом.

– Вы рассказали о терапии и пользе, которую она вам принесла. Разумеется, это очень личное, но как вы считаете: нужно ли распространять такую практику в туре, нужно ли предлагать молодым игрокам работать с психологом или, по крайней мере, обсуждать это как вариант?

– Чем больше мы говорим о терапии как об инструменте, тем спокойнее люди к этому относятся. WTA проделывает большую работу, чтобы на турнирах были специалисты, с которыми можно поговорить.

Я считаю, что это полезно не только мне, а многим из нас. И мне кажется, что терапию в целом, не только в спорте, все меньше стигматизируют. Я считаю, что каждый должен проходить терапию (смеется) . По-моему, это помогает, и независимо от того, что происходит в вашей жизни, будут тяжелые моменты, и вам нужно будет с кем-то поговорить. Я считаю, что терапия очень важна, и буду проходить ее всю последующую жизнь.

Если все больше людей проходят терапию и об этом говорят, она становится нормой. Это почти как поход к врачу – обычное дело, на которое другие никак не реагируют. Я считаю, что это просто необходимо большинству людей.

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