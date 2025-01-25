Монпелье (ATP). Рублев может сыграть с Юбенксом, Оже-Альяссим – с Вавринкой или Казо

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Монпелье, который начнется 27 января.

Андрей Рублев (1), Феликс Оже-Альяясим (2), Флавио Коболли (3) и Александр Бублик (4) начнут со второго круга.

На Рублева выйдет победитель матча между Кристофером Юбенксом и квалифаером, на Оже-Альяссима – сильнейший во встрече Стэна Вавринки (WC) и Артура Казо .

Полностью сетка здесь .