Кафельников о победе Джоковича над Алькарасом: «Чуваку не нужно никому ничего доказывать, а он по-прежнему силен»
Евгений Кафельников оценил победу Новака Джоковича над Карлосом Алькарасом.
Серб обыграл испанца 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
«Новак – ВЕЛИЧАЙШИЙ! Чуваку больше не нужно никому ничего доказывать, а он по-прежнему силен! Невероятно ☝️🎾», – твитнул Кафельников.
Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
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