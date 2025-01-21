Пол в первых двух сетах против Зверева проиграл подачу на партию и упустил сетболы
Томми Пол выбыл в четвертьфинале Australian Open.
Он проиграл Александру Звереву 6:7(1), 6:7(0), 6:2, 1:6.
В первой партии американец вел 6:5 с брейком. Он не реализовал сетбол при счете 40:30 и не подал на сет.
Во второй партии Пол вел 5:2. При счете 5:3 он не подал на сет, а при 5:4, 40:30 вновь не реализовал сетбол.
Пол и Зверев играли друг с другом третий раз. Два предыдущих матча выиграл американец.
Опубликовала: Любовь Энина
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