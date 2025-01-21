Australian Open. Расписание 22 января. Швентек и Наварро сыграют не раньше 05:00 мск, Синнер и де Минаур – в 11:30

Australian Open опубликовал расписание на 22 января.

Все одиночные четвертьфиналы состоятся на Арене Рода Лэйвера.

В 03:30 мск сыграют Мэдисон Киз (19) и Элина Свитолина (28).

Не раньше 05:00 Ига Швентек (2) поборется с Эммой Наварро (8).

Не раньше 06:30 встретятся Бен Шелтон (21) и Лоренцо Сонего .

Во время вечерней сессии в 11:30 на корт выйдут Янник Синнер (1) и Алекс де Минаур (8).

Полностью расписание игрового дня появится здесь .