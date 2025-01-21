Australian Open. Расписание 22 января. Швентек и Наварро сыграют не раньше 05:00 мск, Синнер и де Минаур – в 11:30
Australian Open опубликовал расписание на 22 января.
Все одиночные четвертьфиналы состоятся на Арене Рода Лэйвера.
В 03:30 мск сыграют Мэдисон Киз (19) и Элина Свитолина (28).
Не раньше 05:00 Ига Швентек (2) поборется с Эммой Наварро (8).
Не раньше 06:30 встретятся Бен Шелтон (21) и Лоренцо Сонего.
Во время вечерней сессии в 11:30 на корт выйдут Янник Синнер (1) и Алекс де Минаур (8).
Полностью расписание игрового дня появится здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем