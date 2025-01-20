Шнайдер о том, что их мамы с Андреевой ходят на парные матчи: «Мне кажется, мы поддерживаем друг друга на корте, а они – друг друга на трибунах»
Шнайдер Шнайдер рассказала о поддержке мамы на трибунах во время парных матчей.
Она прокомментировала то, что ее мама не уходит с парных матчей – в отличие от одиночки.
«Мама Мирры тоже была на трибунах. Мне кажется, мы поддерживаем друг друга на корте, а они – друг друга на трибунах (смеется)», – сказала Шнайдер в интервью на корте.
Сегодня россиянки обыграли Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки (6:3, 6:2) и вышли в четвертьфинал.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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