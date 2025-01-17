Дрэйпер и Вукич сыграли пять сетов в каждом матче Australian Open
Джек Дрэйпер борется с Александром Вукичем в третьем круге Australian Open.
Матч перешел в пятый сет. Оба игрока проводят третий пятисетовик на этом турнире.
В первых кругах Дрэйпер прошел Мариано Навоне и Танаси Коккинакиса, а Вукич – Дамира Джумхура и Себастьяна Корду.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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