Джокович после выхода в 1/8 финала Australian Open: «Во втором сете я не мог отдышаться. Мне уже не 19 лет. Мне 19, умноженные на два»
Он обыграл Томаша Махача 6:1, 6:4, 6:4 и в начале второго сета взял медицинский перерыв.
– Сейчас я очень разгорячен. Постараюсь дать спокойный и дипломатический ответ. Но, по-моему, я сыграл очень хорошо. Я доволен.
Результат меня немного удивил – что я победил в трех сетах. Во втором сете у меня были физические проблемы, партия могла закончиться в его пользу – и тогда матч бы пошел по-другому. Но в третьем сете я снова почувствовал себя свежим.
Это был лучший матч, который я провел на этом турнире.
Во втором сете я не мог отдышаться. Мне уже не 19 лет. Мне 19, умноженные на два. Практически. (С трибун кричат: «Ноле, выходи за меня!») Извини, друг. У меня жена. Но можем сходить выпить. Можем пообсуждать то, что говорили друг другу во время матча.
Что мы обсуждали?
– Я уже не помню (смеется). Проблемы во втором сете.
– Если выпить, все проблемы решатся, – сказал Джокович в интервью на корте.
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