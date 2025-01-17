Джокович после выхода в 1/8 финала Australian Open: «Во втором сете я не мог отдышаться. Мне уже не 19 лет. Мне 19, умноженные на два»

Новак Джокович поделился впечатлениями от третьего круга Australian Open.

Он обыграл Томаша Махача 6:1, 6:4, 6:4 и в начале второго сета взял медицинский перерыв.

– Сейчас я очень разгорячен. Постараюсь дать спокойный и дипломатический ответ. Но, по-моему, я сыграл очень хорошо. Я доволен.

Результат меня немного удивил – что я победил в трех сетах. Во втором сете у меня были физические проблемы, партия могла закончиться в его пользу – и тогда матч бы пошел по-другому. Но в третьем сете я снова почувствовал себя свежим.

Это был лучший матч, который я провел на этом турнире.

Во втором сете я не мог отдышаться. Мне уже не 19 лет. Мне 19, умноженные на два. Практически. (С трибун кричат: «Ноле, выходи за меня!») Извини, друг. У меня жена. Но можем сходить выпить. Можем пообсуждать то, что говорили друг другу во время матча.

Что мы обсуждали?

– Я уже не помню (смеется). Проблемы во втором сете.

– Если выпить, все проблемы решатся, – сказал Джокович в интервью на корте.