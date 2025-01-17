Джокович 17-й раз вышел во вторую неделю Australian Open
Новак Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open.
В третьем круге он обыграл Томаша Махача – 6:1, 6:4, 6:4.
Джокович участвует в Australian Open 20 раз и 17-й раз вышел во вторую неделю. По количеству выходов в четвертый круг в Мельбурне он уступает только Роджеру Федереру, который делал это 18 раз.
С 1988 года, когда в Australian Open стали участвовать 128 игроков, Джокович лишь второй, кто выходил во вторую неделю этого турнира после 37-летия. Первым был Роджер Федерер, который делал это в 2019-м в 37 лет и в 2020-м в 38.
Джокович 66-й раз вышел во вторую неделю турниров «Большого шлема» в целом. По этому показателю он также уступает только Федереру (69).
Джокович, защищающий очки за прошлогодний полуфинал, теперь поборется с Иржи Лехечкой.
Опубликовала: Любовь Энина
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