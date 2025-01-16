Пера о допинг-деле Синнера: «История с кремом мне не кажется убедительной»

Бернарда Пера не верит объяснениям Янника Синнера в допинг-деле.

78-я ракетка мира прокомментировала их положительные пробы и наказания.

Синнер избежал дисквалификации за клостебол – антидопинговый трибунал поверил, что тот случайно попал в его организм с рук его физиотерапевта.

А Швентек получила месяц дисквалификации за триметазидин – который попал в ее организм из загрязненных таблеток мелатонина.

«Мы все боимся загрязнений. В прошлом году в Китае нам сказали не есть мясо, а потом я заказала его в официальной гостинице за два дня до турнира – потому что забыла, что нам говорили. И к тому же это была официальная гостиница. После этого я тряслась: а вдруг там что-то было?

Этот страх постоянно присутствует, но кажется, что у лучших в мире должны быть лучшие команды. А потом такое происходит с Игой и Янником. У меня это в голове не укладывается.

Ладно, Ига приняла какие-то таблетки – мелатонин или что-то такое. Но история Синнера с кремом мне не кажется убедительной. Особенно с учетом того, что я читала, как другие итальянцы использовали ту же отговорку с кремом.

К тому же об этом так долго было ничего не известно. Про него и Игу никто ничего не знал, пока не опубликовали решения, а про всех остальных все публикуют сразу же. Почему про положительные пробы Халеп и Чилича сказали сразу же, а тут их прикрывали?

Очевидно, что правила для всех разные», – сказала Пера.