1

Пера о допинг-деле Синнера: «История с кремом мне не кажется убедительной»

Бернарда Пера не верит объяснениям Янника Синнера в допинг-деле.

78-я ракетка мира прокомментировала их положительные пробы и наказания.

Синнер избежал дисквалификации за клостебол – антидопинговый трибунал поверил, что тот случайно попал в его организм с рук его физиотерапевта.

А Швентек получила месяц дисквалификации за триметазидин – который попал в ее организм из загрязненных таблеток мелатонина.

«Мы все боимся загрязнений. В прошлом году в Китае нам сказали не есть мясо, а потом я заказала его в официальной гостинице за два дня до турнира – потому что забыла, что нам говорили. И к тому же это была официальная гостиница. После этого я тряслась: а вдруг там что-то было?

Этот страх постоянно присутствует, но кажется, что у лучших в мире должны быть лучшие команды. А потом такое происходит с Игой и Янником. У меня это в голове не укладывается.

Ладно, Ига приняла какие-то таблетки – мелатонин или что-то такое. Но история Синнера с кремом мне не кажется убедительной. Особенно с учетом того, что я читала, как другие итальянцы использовали ту же отговорку с кремом.

К тому же об этом так долго было ничего не известно. Про него и Игу никто ничего не знал, пока не опубликовали решения, а про всех остальных все публикуют сразу же. Почему про положительные пробы Халеп и Чилича сказали сразу же, а тут их прикрывали?

Очевидно, что правила для всех разные», – сказала Пера.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: sportklub.n1info.rs
logoИга Швентек
logoЯнник Синнер
logoWTA
logoATP
logoБернарда Пера
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Швентек 27-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»
4 минуты назад
Australian Open. 2-й круг. Хачанов борется с Диалло, Медведев сыграет с Тьеном, Синнер – с Шулкэйтом, Руне – с Берреттини
820 минут назадLive
Australian Open. Швентек играет со Шрамковой, Радукану – с Анисимовой, В. Кудерметова встретится с Болтер, Э. Андреева – с Хаддад Майей, Касаткина вышла в 3-й круг
1621 минуту назадLive
Касаткина третий раз прошла два круга на Australian Open. В двух матчах она отдала 6 геймов
122 минуты назад
Медведева могут оштрафовать на 100 тысяч долларов
157 минут назад
Это Медведев или Алькарас? Как хорошо вы знаете участников Australian Open
вчера, 21:30Спецпроект
Шарапова о первых спонсорах: «Я быстро поняла, что лучший контракт не всегда самый крупный. Сделка с Motorola определила мою карьеру в бизнесе»
1вчера, 21:12
Новак Джокович: «С тех пор как я стал отцом, главным в жизни для меня были и, конечно, остаются дети»
1вчера, 19:38
Фариа о поражении от Джоковича: «Мне удалось взять сет, и однажды я смогу рассказать эту историю детям»
8вчера, 18:12
Новак Джокович: «В ближайшие несколько лет вы меня еще не раз увидите. У меня большие планы. Мне еще многое предстоит выиграть»
35вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 17:28
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем