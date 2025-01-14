Кудерметова впервые с «Уимблдона»-2023 прошла круг на «Большом шлеме»

Вероника Кудерметова прервала серию из шести поражений на «Больших шлемах».

В первом круге Australian Open она за 56 минут разгромила Оливию Гадеки – 6:1, 6:1.

Кудерметова выиграла матч на «Большом шлеме» впервые с «Уимблдона »-2023. Тогда она выбыла во втором круге, уступив будущей чемпионке Маркете Вондроушовой .

В Мельбурне Кудерметова теперь поборется с Кэти Болтер (22).