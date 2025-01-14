38-летний Монфис о 6 победах подряд: «Конечно, я устал, но вы же не ждете, что я отдам матч?»

Гаэль Монфис рассказал, чувствует ли он усталость после шестой победы подряд.

38-летний француз в пяти сетах победил Джованни Мпетши Перрикара и вышел во второй круг Australian Open. Теперь он сыграет с Даниэлем Альтмаером.

На прошлой неделе Монфис выиграл титул в Окленде.

«Завтра утром будет немного сложнее. Восстановительный день короткий. У меня было несколько хороших и длинных тренировочных сессий дома. Это должно помочь. Вместо 48 лет мне будет 45 (улыбается).

Забавно, что создается впечатление, что это так легко, поэтому кажется, будто мне 28. Но мне не 28, мне 38. Со мной все нормально, у меня есть маленькая дочь, я счастлив.

Я имею право на усталость! Но я сражаюсь, и мне это нравится. Мне нравится бороться. Я устал, но я стараюсь себя превзойти. Конечно, я устал, но вы же не ждете, что я отдам матч? Я сражаюсь и тренируюсь для этого. Но да, увы, лучше бы мне было 28, чем 38».