Сафиуллин проиграл четвертый матч подряд

Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг Australian Open.

Он уступил Танаси Коккинакису 6:3, 3:6, 3:6, 6:7(5). Россиянин проиграл четвертый матч подряд. Дальше австралиец поборется с Джеком Дрэйпером.