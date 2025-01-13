Сафиуллин проиграл четвертый матч подряд
Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг Australian Open.
Он уступил Танаси Коккинакису 6:3, 3:6, 3:6, 6:7(5). Россиянин проиграл четвертый матч подряд.
Дальше австралиец поборется с Джеком Дрэйпером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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