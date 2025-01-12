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Синнер и Алькарас вместе потренировались на одном корте

Янник Синнер и Карлос Алькарас разделили корт на тренировке.

В воскресенье на Australian Open идет дождь, поэтому первая и третья ракетки мира тренировались в зале. Каждый занял по половине корта.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @AustralianOpen
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoAustralian Open
logoЯнник Синнер
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