Соболенко и Синнер сфотографировались с кенгуренком

Действующие чемпионы Australian Open провели фотосессию с местными животными.

Оба сфотографировались с кенгуренком, Арина Соболенко – с ехидной и питоном, а Янник Синнер – с коалой.

Белоруска начнет защиту титула матчем со Слоун Стивенс, итальянец – с Николасом Харри.