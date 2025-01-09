Кафельников о Медведеве: «Как скажется рождение ребенка перед Australian Open – это сугубо индивидуальная история. Не знаю, как он тренировался»
Во вторник чемпион US Open-2021 сообщил, что стал отцом во второй раз.
«Как скажется рождение ребенка перед Australian Open – это сугубо индивидуальная история. Нужно понимать, как у Даниила проходил тренировочный процесс. Думаю, в психологическом плане последний месяц был нелегким для Медведева, потому что ожидание родов, состояние жены... Беременность – непростая штука.
Не знаю, как у Даниила проходил процесс тренировок. В Австралию нужно приезжать заранее. Все готовятся, а Даниил в этот момент находится в Европе. У меня нет понимания, как все будет.
Моя дочь родилась 26 лет назад. Она родилась в самый разгар сезона, в октябре. Наверное, на мне это сказалось положительно. Но не помню уже, какие тогда были результаты. Повторюсь, что это индивидуальная история», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
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