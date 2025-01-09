Australian Open. Медведев и Рублев могут встретиться в 1/8 финала, Джокович и Алькарас – в 1/4
В Мельбурне стала известна сетка мужского Australian Open.
Прошлогодний чемпион Янник Синнер (1) стартует против Николаса Харри. В его четверть сетки попал Алекс де Минаур (8), который стартует против Ботика ван де Зандшульпа.
Карен Хачанов (19) сыграет с Адрианом Маннарино.
Также в этой четверти оказались Стефанос Циципас (11) и Хольгер Руне (13).
Во вторую четверть попал Даниил Медведев (5), который сыграет с Касидитом Самрежем, и Андрей Рублев (9), который встретится с квалифаером. Они идут друг на друга в 1/8 финала.
Из топ-сеяных вторую четверть возглавил Тэйлор Фриц (4) – он сыграет с Дженсоном Бруксби.
В третью четверть попали Карлос Алькарас (3) и Новак Джокович (7). Первый стартует против Александра Шевченко, второй – против Нишеша Басавередди.
На Джоковича во втором круге может выйти Павел Котов – если обыграет квалифаера. А Роман Сафиуллин в первом круге встретится с Танаси Коккинакисом.
Внизу сетки Александр Зверев (2) поборется с Люкой Пуем, а Каспер Рууд (6) – с Хауме Муньяром.
Полностью сетка здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий