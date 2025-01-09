Australian Open. Медведев и Рублев могут встретиться в 1/8 финала, Джокович и Алькарас – в 1/4

Даниил Медведев и Андрей Рублев могут встретиться в 1/8 финала Australian Open.

В Мельбурне стала известна сетка мужского Australian Open .

Прошлогодний чемпион Янник Синнер (1) стартует против Николаса Харри . В его четверть сетки попал Алекс де Минаур (8), который стартует против Ботика ван де Зандшульпа .

Карен Хачанов (19) сыграет с Адрианом Маннарино .

Также в этой четверти оказались Стефанос Циципас (11) и Хольгер Руне (13).

Во вторую четверть попал Даниил Медведев (5), который сыграет с Касидитом Самрежем, и Андрей Рублев (9), который встретится с квалифаером. Они идут друг на друга в 1/8 финала.

Из топ-сеяных вторую четверть возглавил Тэйлор Фриц (4) – он сыграет с Дженсоном Бруксби .

В третью четверть попали Карлос Алькарас (3) и Новак Джокович (7). Первый стартует против Александра Шевченко , второй – против Нишеша Басавередди.

На Джоковича во втором круге может выйти Павел Котов – если обыграет квалифаера. А Роман Сафиуллин в первом круге встретится с Танаси Коккинакисом .

Внизу сетки Александ р Зверев (2) поборется с Люкой Пуем , а Каспер Рууд (6) – с Хауме Муньяром.

Полностью сетка здесь .