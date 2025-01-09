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Australian Open. Медведев и Рублев могут встретиться в 1/8 финала, Джокович и Алькарас – в 1/4

Даниил Медведев и Андрей Рублев могут встретиться в 1/8 финала Australian Open.

В Мельбурне стала известна сетка мужского Australian Open.

Прошлогодний чемпион Янник Синнер (1) стартует против Николаса Харри. В его четверть сетки попал Алекс де Минаур (8), который стартует против Ботика ван де Зандшульпа.

Карен Хачанов (19) сыграет с Адрианом Маннарино.

Также в этой четверти оказались Стефанос Циципас (11) и Хольгер Руне (13).

Во вторую четверть попал Даниил Медведев (5), который сыграет с Касидитом Самрежем, и Андрей Рублев (9), который встретится с квалифаером. Они идут друг на друга в 1/8 финала.

Из топ-сеяных вторую четверть возглавил Тэйлор Фриц (4) – он сыграет с Дженсоном Бруксби.

В третью четверть попали Карлос Алькарас (3) и Новак Джокович (7). Первый стартует против Александра Шевченко, второй – против Нишеша Басавередди.

На Джоковича во втором круге может выйти Павел Котов – если обыграет квалифаера. А Роман Сафиуллин в первом круге встретится с Танаси Коккинакисом.

Внизу сетки Александр Зверев (2) поборется с Люкой Пуем, а Каспер Рууд (6) – с Хауме Муньяром.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoAustralian Open
logoЯнник Синнер
logoНиколас Харри
logoКарен Хачанов
logoАлександр Зверев
logoАлекс де Минаур
logoБотик ван де Зандшульп
logoДаниил Медведев
logoСтефанос Циципас
logoХольгер Руне
logoАдриан Маннарино
logoАндрей Рублев
logoКарлос Алькарас
logoТэйлор Фриц
Дженсон Бруксби
logoНовак Джокович
logoАлександр Шевченко
logoПавел Котов
logoРоман Сафиуллин
logoТанаси Коккинакис
logoКаспер Рууд
logoЛюка Пуй
logoATP
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