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Рейтинг ATP. Де Минаур обошел Рублева, Нисикори вернулся в топ-100

Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева в рейтинге ATP.

Чемпион турнира в Гонконге Александр Мюллер обновил личный рекорд, став 56-м. Финалист Кеи Нисикори поднялся на 32 строчки и стал 74-м.

Рейлли Опелка вернулся в топ-200.

PIF ATP Rankings

Положение на 6 января 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7635
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7010
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5350
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5030
6 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 4210
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3900
8 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3535
9 (8) Андрей Рублев (Россия) 3520
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3200
19 (19) Карен Хачанов (Россия) 2410
56 (67) Александр Мюллер (Франция) 1015
62 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 823
74 (106) Кеи Нисикори (Япония) 743
80 (63) Артур Казо (Франция) 707
86 (99) Джейкоб Фернли (Великобритания) 657
94 (82) Джеймс Дакворт (Австралия) 624
99 (86) Павел Котов (Россия) 612
171 (293) Рейлли Опелка (США) 341

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Опубликовала: Любовь Энина
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