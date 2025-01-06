Рейтинг ATP. Де Минаур обошел Рублева, Нисикори вернулся в топ-100

Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева в рейтинге ATP.

Чемпион турнира в Гонконге Александр Мюллер обновил личный рекорд, став 56-м. Финалист Кеи Нисикори поднялся на 32 строчки и стал 74-м.

Рейлли Опелка вернулся в топ-200.

PIF ATP Rankings

Положение на 6 января 2025

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