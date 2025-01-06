Рейтинг ATP. Де Минаур обошел Рублева, Нисикори вернулся в топ-100
Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева в рейтинге ATP.
Чемпион турнира в Гонконге Александр Мюллер обновил личный рекорд, став 56-м. Финалист Кеи Нисикори поднялся на 32 строчки и стал 74-м.
Рейлли Опелка вернулся в топ-200.
Положение на 6 января 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11830
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7635
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7010
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5350
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5030
|6 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4210
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|8 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3535
|9 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3520
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3200
|19 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|2410
|56 (67)
|Александр Мюллер (Франция)
|1015
|62 (60)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|823
|74 (106)
|Кеи Нисикори (Япония)
|743
|80 (63)
|Артур Казо (Франция)
|707
|86 (99)
|Джейкоб Фернли (Великобритания)
|657
|94 (82)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
|624
|99 (86)
|Павел Котов (Россия)
|612
|171 (293)
|Рейлли Опелка (США)
|341
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Опубликовала: Любовь Энина
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