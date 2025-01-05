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Денис Кудла завершил карьеру

Экс-53-я ракетка мира Денис Кудла попрощался с теннисом.

32-летний американец провел последний матч на United Cup, где в полуфинале сыграл в паре с Дезире Кравчук. Они победили Габриэлу Кнутсон и Патрика Рикла – 7:5, 6:0.

«Спасибо, Теннис, эта история подошла к концу. Спасибо всем, кто сделал этот путь особенным для меня, вне зависимости от того, насколько большой или маленькой была эта роль в моей жизни. Я буду вечно гордиться каждым воспоминанием и его хранить. Я и представить себе не мог, что эта жизнь может мне дать и куда она меня приведет. Светловолосый парень из окрестностей Вашингтона в кепке задом наперед 16 лет был профессиональным теннисистом! Я всегда буду благодарен [теннису], который я люблю.

Семье, Друзьям, Жене Тайлер, Сыну Раш – спасибо за все жертвы, которые вам пришлось принести, чтобы я смог достичь мечты и стать тем, кто я сегодня.

Я вас люблю, ♥️🫡», – написал Кудла.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @deniskudla
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