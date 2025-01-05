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Крейчикова и Возняцки снялись с Australian Open 

Барбора Крейчикова и Каролин Возняцки не сыграют на Australian Open.

После их отказа в основную сетку попали Юлия Стародубцева и Ребекка Марино.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Australian Open
logoWTA
logoКаролин Возняцки
logoAustralian Open
logoБарбора Крейчикова
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