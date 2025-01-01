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Стефанос Циципас: «Новогодние обещания как детские рисунки – все начинают с энтузиазмом, но к февралю просто делают вид, что ничего не было»

Стефанос Циципас порассуждал о новогодних обещаниях.

«Новогодние обещания как детские рисунки – все начинают с энтузиазмом, но к февралю просто делают вид, что ничего не было», – твитнул грек.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
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