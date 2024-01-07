Димитров выиграл титул впервые с 2017-го

Теги ATP Григор Димитров Brisbane International Хольгер Руне Теннис

Григор Димитров обыграл Хольгера Руне в финале в Брисбене – 7:6(5), 6:4.

Для 32-летнего болгарина это девятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он победил на итоговом турнире. С тех пор он проиграл три финала. 

Он 38-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 84 поражениях).

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14 комментариев
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Молодец, в 30+ прибавить, дорого стоит!!!
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Молодец Григор. Рад за него!
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Надаль снялся с АО! Где новость Спортс?
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Видать, на закате карьеры он всё-таки решил расслабиться и поиграть, без особых надежд. И зашло)
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Григор, молодец! Форму набрал, удачи на АО!
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Димитров должен стоять в топ 10
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Ответ Сергей48
Надаль снялся с АО! Где новость Спортс?
Рили?
Ну и естественно, агент 666 не мог выбрать другой день, чтобы испортить настроение...
Спасибо от православных.
2 раза встретились на ао Новак и Рафа, 10 раз на рг. Всё что нужно знать о личке с Новаком.
Как обычно, будет играть с Новаком только на грунте и в свой лучший день.
Только так последние 10 лет может обыграть Новака.
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Сегодняшний Григор закрыл бы любого в туре, будем объективны. Акробат отполз бы с баранкой в одном из сетов.
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Ура Григору!
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Молодец Гришка, нахлобучил возомнившего о себе малолетку👍💪‼️😀
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В схватке двух нарциссов победил опытный
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Талантливее и разнообразнее рубля, а титулов прилично меньше.
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Ответ Сергей48
Надаль снялся с АО! Где новость Спортс?
Дай ссылку) но в целом ожидаемо. На РГ сыграет пару матчей и закончит
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Ответ Россия будет свободной
В схватке двух нарциссов победил опытный
Григор в плане поведения на корте наоборот пример многим подаёт, в отличие от Хольгера который не умеет сдерживать эмоции в критические моменты зачастую.
А то что происходит за пределами корта не очень важно.
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