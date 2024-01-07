Димитров выиграл титул впервые с 2017-го
Григор Димитров обыграл Хольгера Руне в финале в Брисбене – 7:6(5), 6:4.
Для 32-летнего болгарина это девятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он победил на итоговом турнире. С тех пор он проиграл три финала.
Он 38-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 84 поражениях).
Ну и естественно, агент 666 не мог выбрать другой день, чтобы испортить настроение...
Спасибо от православных.
2 раза встретились на ао Новак и Рафа, 10 раз на рг. Всё что нужно знать о личке с Новаком.
Как обычно, будет играть с Новаком только на грунте и в свой лучший день.
Только так последние 10 лет может обыграть Новака.
А то что происходит за пределами корта не очень важно.