Димитров выиграл титул впервые с 2017-го

Григор Димитров обыграл Хольгера Руне в финале в Брисбене – 7:6(5), 6:4.

Для 32-летнего болгарина это девятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он победил на итоговом турнире. С тех пор он проиграл три финала.

Он 38-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 84 поражениях).

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