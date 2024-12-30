Арина Соболенко: «Месяц без инсты или месяц без секса? Месяц без инсты. Фанаты поймут, не осудят»

Первая ракетка мира Арина Соболенко сделала выбор между сексом и инстаграмом.

– Месяц без инсты или месяц без сладкого?

– Месяц без сладкого. Вообще изи.

– Месяц без инсты или месяц без секса?

– Охренеть (смеется) . Так, надо никого не обидеть сейчас. Что для меня важнее – любимые фанаты или мой парень? Ладно, фанаты поймут, правильно? Правильно. Не осудят, подождут. Пусть поскучают, это тоже важно. Так что месяц без инсты, наверное, – сказала Соболенко в интервью ютуб-каналу BB Tennis.