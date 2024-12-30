Арина Соболенко: «Месяц без инсты или месяц без секса? Месяц без инсты. Фанаты поймут, не осудят»
Первая ракетка мира Арина Соболенко сделала выбор между сексом и инстаграмом.
– Месяц без инсты или месяц без сладкого?
– Месяц без сладкого. Вообще изи.
– Месяц без инсты или месяц без секса?
– Охренеть (смеется). Так, надо никого не обидеть сейчас. Что для меня важнее – любимые фанаты или мой парень? Ладно, фанаты поймут, правильно? Правильно. Не осудят, подождут. Пусть поскучают, это тоже важно. Так что месяц без инсты, наверное, – сказала Соболенко в интервью ютуб-каналу BB Tennis.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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