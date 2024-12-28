Брисбен (ATP). Кириос встретится с Мпетши Перрикаром в первом матче за 18 месяцев, Джокович сыграет с Хиджикатой

Прошла жеребьевка ATP 250 в Брисбене.

Новак Джокович в первом круге сыграет с Ринки Хиджикатой. Действующий чемпион Григор Димитров встретится с квалифаером, финалист Хольгер Руне – с Иржи Лехечкой .

Ник Кириос вернется в тур матчем против Джованни Мпетши Перрикара . С октября 2022-го австралиец сыграл на уровне ATP только один раз – в июне 2023-го.

Полная сетка здесь.